publié le 09/06/2019 à 17:32

La chirurgie esthétique n'a pas de limite. En Bulgarie, une jeune femme de 21 ans a subi plus de 15 opérations de chirurgie esthétique pour une raison pour le moins insolite. Son rêve est en effet de ressembler le plus possible à la poupée Barbie !



Un objectif fou qu'elle a décidé d'atteindre quoi qu'il en coûte, comme le rapporte Sputniknews.com. La jeune étudiante n'a débuté sa transformation physique que l'année dernière à raison d'au moins une opération de chirurgie plastique par mois selon le Sun ! Les chirurgiens lui ont notamment injecté de l'acide hyaluronique à chaque fois que la jeune Andrea Ivanova estimait que le volume de ses lèvre le nécessitait. Outre les lèvres, elle a également subi une augmentation mammaire.

La jeune femme, étudiante en philosophie allemande à l’Université Saint Kliment Ohridski de Sofia (Bulgarie) selon son compte Instagram, rêvait selon elle depuis son enfance de ressembler à la célèbre poupée. Plus de 15 opérations de chirurgie plastique pour un résultat pourtant plus que discutable.



Des critiques acerbes sur les réseaux sociaux

La jeune femme n'a en effet pas manqué de susciter des remarques acerbes sur les réseaux sociaux, la comparant à Daddy Duck, une poupée gonflable ou même le monstre du Loch Ness. Malgré les critiques, Andrea Ivanova assure, selon le journal The Mirror, ne pas regretter sa transformation et être satisfaite de son apparence, même si son maquillage et ses formes extravagantes semblent choquer.