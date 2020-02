publié le 21/02/2020 à 20:17

Voir nager des raies manta est l'un des plus beaux spectacles du monde marin. Et avoir l'opportunité de les approcher (sans les toucher) est l'assurance d'un moment inoubliable. Alors quand le spécimen approché est unique, le moment devient magique. Le 10 février dernier, Kristian Layne photographe spécialisé dans les animaux marins, est tombé nez à nez avec une rarissime raie manta rose.

"Je n’avais jamais entendu parler de raie manta rose et quand je l’ai vue, je pensais que mon appareil photo faisait des siennes", explique le photographe finlandais à ScienceAlert. Il n'a même pas donné d'importance à cette image capturée près de l’île Lady Elliot, dans la Grande Barrière de Corail (Australie), relaie Ouest-France.

"Ce n’est que plus tard cette nuit-là que j’ai vu une photo d’une raie manta rose sur le tableau d’affichage d’un restaurant et je pensais à une blague jusqu’à ce que je me rue sur mon appareil pour vérifier la balance des couleurs", confie Kristian.

Le quotidien régional indique que la raie manta rose a été surnommée Inspecteur Clouseau, une référence au film La Panthère Rose. Elle avait été observée pour le première fois en 2015. Depuis, elle a été très rarement rencontrée par des plongeurs.