Australie : un crocodile de plus de 4 mètres et 350 kilos capturé

publié le 01/09/2020

Heureusement qu'il n'a croisé aucun humain sur sa route. Un crocodile marin de 4,4 mètres, pesant autour de 350 kilogrammes, a été capturé dans le parc naturel de Flora River, en Australie, vendredi 28 août. La plus grosse prise de ces dernières années.

Selon la chaîne télévisée américaine CNN, l'endroit est une destination touristique populaire au sud-ouest de la ville de Katherine, non loin de l'immense parc national de Kakadu. Des gardes forestiers ont procédé à la capture de l'animal, tombé dans un des nombreux pièges du secteur.

L'animal a été emmené dans une ferme de crocodiles via une remorque, et sera probablement utilisé pour la reproduction, a déclaré un porte-parole du ministère du Tourisme, des Sports et de la Culture du Territoire du Nord. Depuis 1971, ces reptiles sont protégés par la loi et il est interdit de les abattre.

100.000 crocodiles en liberté dans la région

En juillet 2018, un crocodile marin mesurant 4,7 mètres avait déjà été capturé dans la rivière Katherine. Selon CNN, plus de 250 crocodiles problématiques sont pris chaque année sur une population de 100.000 rien que pour le territoire Nord, en Australie. En outre, quelque 80 pièges ont été mis en place dans l'État, à des endroits stratégiques, pour empêcher qu'ils pénètrent dans les zones urbaines.