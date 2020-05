Australie : découverte d'un fossile d'une espère rare de dinosaure

publié le 18/05/2020 à 23:00

Les fans de Jurassic Park peuvent sourire. Comme le rapporte le média britannique The Guardian, des chercheurs Australiens ont découvert le fossile d'une espère rare de dinosaure à long cou. Il s'agit d'un elaphrosaurus, membre de la famille du célèbre T-Rex et du Vélociraptor, dont des fossiles avaient déjà été découverts en Argentine, en Chine et en Tanzanie.

Mais, comme l'explique The Guardian, c'est la première fois qu'un fossile de cette espèce est découvert en Australie. "Ce sont quelques-uns des dinosaures théropodes les plus déroutants, car ils sont connus à partir de si peu de fossiles. Ils semblent avoir été des théropodes légers, rapides et à long cou qui ont échangé le régime carnivore de leurs ancêtres et sont devenus des omnivores", explique Steve Brusatte, un paléontologue de l’Université d’Édimbourg, qui n'a pas participé aux recherches australiennes.

D'abord déterrée en 2015 près de Melbourne, la vertèbre fossilisée avait été attribuée à une autre espèce de dinosaures : un ptérosaure volant. Adele Pentland, co-auteure de l'étude a observé "des alvéoles sur l'os, des surfaces concaves aux deux extrémités" qui lui font conclure que la vertèbre n'est pas celle d'un ptérosaure. "Nous sommes donc retournés à la case départ et avons commencé à parcourir les manuels, essayant de déterminer de quel type de vertèbre il s'agissait", poursuit son collègue Stephen Poropat. C'est ainsi qu'ils ont pu en conclure, en rapprochant la vertèbre d'un fossile similaire d'un dinosaure africain, qu'il s'agit en réalité d'un elaphrosaurus.