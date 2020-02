Les dinosaures aussi avaient le cancer

publié le 25/02/2020 à 20:27

Des scientifiques ont découvert une tumeur rare dans la queue fossilisée d'un jeune dinosaure, qui vivait au Canada, dans le sud d'Alberta, il y a plus de 60 millions d'années. Cette tumeur ferait partie de la même pathologie que l'histiocytose à cellules de Langerhans (LCH), une maladie rare qui touche encore les humains aujourd'hui, particulièrement les jeunes enfants de moins de 10 ans.

Ce sont les chercheurs de l'université de Tel Aviv qui ont publié les résultats de leur étude dans la revue scientifique Scientific Reports, étude à laquelle ont contribué des scientifiques américains originaires de l'Indiana. Ces derniers ont en réalité découvert d'étranges cavités dans cet échantillon de fossile. Ce sont vraisemblablement des tumeurs, nichées dans deux vertèbres caudales de ce jeune dinosaure, qui ont causé ces cavités.



"Elles étaient extrêmement similaires aux cavités créées par les tumeurs associées à la maladie LCH qui existe toujours chez les humains aujourd'hui. La plupart de ces tumeurs peuvent être très douloureuses et apparaissent dans les os des enfants de 2 à 10 ans. Heureusement, elles peuvent disparaître sans intervention dans de nombreux cas", a expliqué la directrice des recherches, le Dr Hila May du département d'anatomie et d'anthropologie de l'université de Tel Aviv.

"C'est la première fois que cette maladie est identifiée chez un dinosaure", a-t-elle aussi précisé.