Face au succès de sa marque de vins, Kylie Minogue investit dans le rosé de Provence

Crédit : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est en mai 2020, le jour de son 52e anniversaire, que la chanteuse australienne Kylie Minogue avait décidé de lancer sa marque de vins, tout simplement baptisée "Kylie". Face au succès de celle-ci et des 2,3 millions de bouteilles vendues à son nom, la star de la pop vient désormais de jeter son dévolu sur le vin français et plus particulièrement le rosé de Provence, révèlent nos confrères du Figaro.

Kylie Minogue vient de signer une collaboration avec le Château de Sainte-Roseline situé aux Arcs-sur-Argens dans le Var, où elle créera son propre vin rosé nommé le Kylie. "C’est un rosé de table, pas d’apéritif, car il est très délicat et fruité. En Côtes-de-provence, bien sûr. Kylie Minogue l’a mis au point avec notre œnologue maison. Elle est venue plusieurs fois à la propriété", raconte un employé dans les colonnes du Parisien.

Depuis que l'annonce a été faite, les demandes affluent partout dans le monde. Selon un habitant qui s'est confié au Parisien, "Kylie Minogue est déjà venue au château et a dédicacé quelques bouteilles" qui se sont vendues en quelques heures seulement sur internet." En ce qui concerne les tarifs, il faudra compter 28 euros pour une bouteille de 75cl et 56 euros pour un magnum.

Mais cette nouvelle ne semble pas ravir tout le monde, notamment les viticulteurs locaux : "Ces mastodontes inondent le marché alors que nos petites productions ont du mal à se faire connaître", regrette Didier, un producteur de l’arrière-pays, avant de conclure auprès du Parisien : "Ce coup de projecteur sur nos vins est chouette mais, pour l’instant, il ne nous profite pas à nous !".