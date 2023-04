LE DÉFI RTL - Le jour où j'ai fait le show au Salon du Barbecue

Les Français sont fous de barbecue : 62% de la population en possède un et depuis 5 ans, le marché est en pleine explosion. C'est ce qu'ont remarqué les organisateurs de la Barbecue Expo. Cette année, 150 exposants installés sur 10.000 mètres carrés sont venus représenter et défendre l’esprit convivial d'une pratique qui ne se résume pas simplement à faire griller de la viande !

Sur place, il est même difficile de savoir où donner de la tête : les allées mêlent vendeurs de barbecues, planchas et autres fumoirs, mais l'on y trouve également tout ce que l'on peut espérer de mieux pour un repas à côté du grill.

À l'extérieur, de nombreuses démonstrations parfument l'air et mettent tout de suite l'eau à la bouche. Je rencontre Alexandre Hurson, septuple champion de France de Barbecue : il joue la carte de la surprise. Après m'avoir fait goûter ses produits, il me propose de le seconder pour une recette originale : des tagliatelles de légumes à la plancha. Qui a dit que les végétariens ne pouvaient pas participer à la fête ?

Chaud comme la braise

À côté des stands que l'on attend lors d'un tel événement, d'autres plus surprenants. Notamment celui de la Fédération Française de Force, qui proposait un tournoi de bras de fer. Il va de soi que toute ma bonne volonté et mon biceps n'ont pu rivaliser avec la technique de Raphaël Blin, capitaine de l'équipe de France de Bras de fer sportif. Le parti-pris du salon, comme c'est également le cas pour la pétanque, est clair : miser sur la convivialité et le partage. Faire un barbecue, c'est avant-tout, passer un bon moment, entouré de proches : oui, on mange, mais on rit, on s'amuse, on boit un verre (avec modération), etc. Telle est la définition proposée de "l'esprit du barbecue", en fournissant une expérience complète.

Autre temps fort, "Le Piment d'or" : un concours de sauces piquantes, dans lequel les candidats s'affrontent à douze et doivent manger des morceaux de poulet trempés dans des sauces toujours plus fortes. Il y a huit manches qui se déroulent en public et au bout de chemin, un voyage au Mexique.

J'ai tenté ma chance : ce que je peux vous en dire c'est que je n'irai pas en vacances tout de suite et que j'ai pleuré (de douleur). Malgré tout, ça reste un beau moment, comme on peut en passer dans son jardin, en famille ou avec des copains !

Du bras de fer... au Salon du Barbecue ! Crédit : Matthias Luguin

Le "Défi RTL", c'est tous les dimanches à 6h50 et en replay sur RTL.fr.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info