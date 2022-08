La recette du ragout cochon murex de Florent Pietravalle

Temps de préparation : 20 minutes Ingrédient pour 4 personnes :

2 échalotes

Vinaigre balsamique

200g de champignons de Paris

200g de lard fumé

200g de murex ou bulot ou escargots

1 gousse d’ail

30 grammes de beurre

Persil Une béarnaise (optionnel)

Déroulé de la recette :

Dans une casserole faites revenir des échalotes avec un peu d’huile. Ajoutez un fond de vinaigre et faites réduire à feu doux pour faire confire les échalotes. Taillez les champignons en brunoise et faites-les revenir dans une poêle avec de l’huile, salez dès qu’ils sont bien colorés. Ajoutez une demi gousse d’ail hachée, le lard fumé coupé en dés, puis un peu d’échalotes au vinaigre.

En parallèle, mixez 30g de beurre avec la demi gousse d’ail restante, et utilisez-le pour poêler doucement les murex précuits et les réchauffer. Dans un bol mettez deux belles cuillères de la préparation avec le cochon, ajoutez quelques murex, puis un peu de persil haché. Vous pouvez également ajouter un peu de sauce béarnaise. C’est prêt.

