La recette de la focaccia de Jérémy Viale

Temps de préparation : 4h

Ingrédients pour 2 petites focaccia :



350g de farine

210g d’eau

65g d’huile d’olive

7g de levure

8g de sel

2g de sucre

8 tomate cerise

8 Olive

1 branche de romarin

Saumure :

40 ml d’eau

2 cuillère à soupe d’huile d’olive1 poignée de sel

Déroulé de la recette :

Commencez par émietter la levure dans l'eau tiédie et mélangez au fouet. Dans le bol d'un robot (ou à la main) versez la farine, l'eau et la levure puis pétrissez pendant 5 minutes. Ajoutez l’huile, le sucre et le sel et mélangez à nouveau pendant 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien souple.



Formez une boule et couvrez d’un torchon humide (ou d'un film) et laissez pousser dans un endroit à température ambiante pendant environ 30 minutes. Une fois la pâte levée faites un rabat en étirant chacun de ses côtés puis repliez-les sur elle-même pour lui donner à nouveau la forme d’une boule.



Huilez ensuite votre moule, déposez-y la pâte et étalez-la délicatement avec les mains jusqu’à la bordure. Laissez reposer pendant 30 minutes puis piquez-la du bout des doigts et incorporez les tomates cerises, les olives et le romarin.



Réalisez une saumure en mélangeant l’eau, le sel et l’huile d’olive puis badigeonnez la focaccia à l’aide d’un pinceau et laissez pousser durant 2 heures. Enfin, enfournez 30 minutes à 220°C. C’est prêt.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info