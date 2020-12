Patrick Sébastien annonce sur RTL : "Je ne serai plus jamais animateur"

publié le 10/12/2020 à 14:53

"Non plus jamais." C'est une phrase définitive qu'a prononcé l'animateur Patrick Sébastien au micro de Tout à gagner de Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon ce jeudi 10 décembre. Interrogé sur la question d'un éventuel retour à la télévision, l'ancien Monsieur Loyal du Plus Grand Cabaret du monde n'a pas laissé de place à la nuance. "Non plus jamais, répétait-il, plus jamais je ne serai animateur. Si je peux faire des téléfilms, je les ferai. Si on veut bien m'inviter dans des émissions [aussi]. Parce que là je suis interdit. Les mêmes personnes qui parlent de liberté d'expression... Je suis complètement interdit de la télé publique", confie celui qui a fait les grandes heures des prime-time de France 2.

"Pourtant je n'ai tué personne, je n'ai insulté personne, voilà c'est comme ça, se résignait l'ex-animateur. J'ai la chance que TF1 et C8 m'invitent dans des émissions. Mais animer des émissions ? Non, non, non, j'ai donné. Et puis je pense que j'ai pas été trop mal. On a fait plaisir au gens. Au lieu de faire de la télé pour ceux qui la dirige, j'ai fait de la télé pour ceux qui la regardent", a-t-il lâché en référence à son différend avec Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions.

Le présentateur avait estimé qu’il n’était pas "la tasse de thé" de la direction actuelle du groupe public. Cette dernière considérait que Le Plus Grand Cabaret était une "émission formidable par certains côtés" mais "vieillissait un peu". Depuis le divorce est consommé et les piques se multiplient par médias interposés.