Qu’est-ce que la chenille processionnaire et comment s'en prémunir ?

Avec le retour des beaux jours, la chenille processionnaire envahit nos jardins et forêts un peu partout en France. Petite et colorée, elle semble inoffensive, elle peut pourtant s'avérer extrêmement dangereuse. Voici pourquoi vous devez faire attention et quelques astuces pour vous en prémunir.

Les chenilles processionnaires vivent dans les forêts et jardins. Lorsqu'elles se déplacent, elles libèrent des milliers de petits poils urticants, qui se détachent très facilement avec le vent ou lors d'une tonte de pelouse par exemple. Ceux-ci n'auront donc aucun mal à atteindre les parties découvertes de votre corps ou vos voies respiratoires.

Les poils urticants peuvent provoquer de simples démangeaisons dans les cas les plus banals. Ils sont également responsables de conjonctivites s'il y a contact avec les yeux. Si vous les inhalez, vous pourrez souffrir d'une irritation des voies respiratoires avec des éternuements, des maux de gorge voire une crise d'asthme. S'ils sont ingérés, ces poils peuvent déclencher des problèmes digestifs plus ou moins importants. Enfin dans les cas les plus graves, ils pourront entraîner un choc anaphylactique, une violente réaction allergique qui peut engager le pronostic vital.

Soyez donc particulièrement vigilants. Dans tous les cas, lors de réactions violentes, consultez votre médecin, voire les urgences.

Comment s'en prémunir ?

Première chose à faire pour éliminer les chenilles processionnaires, les repérer. Pour cela, munissez-vous de gants, de bottes et de vêtements couvrants et inspectez votre jardin. Si vous trouvez un nid, ne vous approchez pas et ne tentez pas de le détruire vous-mêmes. Faites simplement attention d'éviter la zone et empêchez si possible vos animaux de compagnie de s'y promener. Il est conseillé de faire appel à un professionnel.

Il existe plusieurs techniques pour détruire les chenilles processionnaires. Détruire le nid, appliquer un traitement adapté à l'aide d'un pulvérisateur que vous pourrez trouver dans un magasin spécialisé en jardinerie, ou introduire des prédateurs naturels dans votre jardin. Les mésanges, coucous ou encore chauves-souris se nourrissent des larves.