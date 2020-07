publié le 19/07/2020 à 13:04

Vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Vous vous surprenez en train de réfléchir longuement devant votre poubelle, pour savoir si votre barquette de jambon doit aller dans les ordures ou dans le bac de tri.

D'abord il y a des Français qui n'ont plus à se poser de question. Tout ce qui est en plastique va dans le bac de tri, on ne se stresse plus pour savoir si on met tel ou tel emballage. La simplification du tri concerne quand même déjà 31 millions de Français. Et en fin d'année, plus de la moité du pays sera équipée.

Donc vous mettez les pots de yaourt, les barquette alimentaires, peu importe la couleur, tout ce qui est en plastique. Car dans ces communes, qu’est-ce qu'il s'est passé ? Les centres de tri ont été modernisés et des robots, grâce à des lasers et à l'intelligence artificielle, sont capables de distinguer les objets, les cinq grandes familles de plastique, de les séparer pour qu'ils soient ensuite recyclés.

Et pour les autres ?

On va faire simple : vous triez tout ce qui a un bouchon. Bouteilles d'eau, jus de fruit, shampoing, lait, etc. Le reste, vous continuez à le mettre dans la poubelle classique. Le pot de yaourt ou le sac en plastique continuent d'aller à la poubelle. Vous triez aussi le papier, le carton, le verre ainsi que le métal avec les canettes, les boites de conserve.

Ce n'est pas simple, c'est vrai, car en plus les consignes ne sont pas nationales. Vous avez des poubelles jaunes dans certaines villes, des bleues, dans d'autres. Des pictogrammes différents. La loi contre le gaspillage a prévu une harmonisation nationale d'ici à 2022. Pour qu'on y voit plus clair, vous avez aussi de plus en plus de marques qui mettent sur leur emballage ce qui se trie ou pas.

Améliorer les capacités de recyclage des industriels

Et puis, c'est bien beau de nous demander de trier, mais il faut aussi que les industriels soient capables de tout recycler. Prenons le pot de yaourt par exemple. Si vous êtes dans une commune qui accepte tous les plastiques, vous mettez le pot dans le bac de tri. Pour l'instant, on en fait des pots de fleur et des cintres. Mais quand tout le monde triera ses pots de yaourts, on ne va pas pouvoir produire des millions de cintres et de pots de fleurs.

Des industriels font de la recherche pour en faire des débouchés plus compétitifs. Des tuyaux de canalisation, par exemple, car il y a un gros besoin dans ce domaine.