publié le 31/07/2020 à 13:51

L'incendie à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) survenu le jeudi 30 juillet est maîtrisé mais encore sous surveillance. Le feu a très vite pris dans une forêt située au cœur de cette station balnéaire entre Bayonne et Biarritz. Trois maisons ont été complètement détruites et des centaines d'habitants ont dû être évacués.

Claude Olive, maire d'Anglet, s'est rendu sur place pour constater l'étendue des dégâts. "C'est un spectacle de désolation. Tout un pan du patrimoine environnemental de cette ville est parti en fumée", a-t-il déploré. L'élu confirme que les trois quarts de la forêt ont subi l'incendie. La maison de l'environnement, qui sensibilisait les jeunes du pays Basque à l'écologie et la découverte de la nature, est désormais "un tas de cendres".

"Beaucoup d'émotions et un peu de révolte" pour Claude Olive, qui dit toujours appeler les visiteurs de la forêt à une certaine prudence : "on se dit que ça n'aurait pas dû arriver, quand on est dans une forêt il faut faire attention aux gestes qu'on fait." Il a néanmoins précisé ne pas disposer d'éléments sur l'origine du feu.

Les habitants de retour chez eux "sûrement" en fin d'après-midi ce vendredi

Si le feu est maîtrisé, ce vendredi 31 juillet, il faut "continuer à être vigilant" alors que le vent va se renforcer dans la région. Les pompiers continuent à noyer les braises pour éviter qu'un feu se déclenche à nouveau. Les habitants pourront "sûrement" réinvestir leurs maisons en fin d'après-midi.

Du fait de l'emplacement de la forêt, au cœur d'Anglet, des centaines d'habitants ont dû être évacués très rapidement. "Le feu progressait aussi vite qu'un cheval au galop", décrit Claude Olive.

Le maire d'Anglet indique avoir pris un arrêté pour interdire "tout l'accès à la Pinède, d'abord pendant les travaux, et en attendant de voir comment on va rouvrir et sous quelles conditions. L'accès au massif boisé est aujourd'hui interdit ... et on va faire en sorte que ça soit respecté."