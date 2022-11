La situation est électrique dans la plus grande usine d'iPhone du monde, qui s’étale en banlieue de la ville chinoise Zhengzhou. Un conflit social a éclaté début octobre 2022, concernant les salaires et les conditions de travail, notamment liées aux restrictions anti-Covid. Des manifestations d'ouvriers ont été filmées sur place mercredi 23 novembre.

Deux jours plus tard, ce sont 20.000 ouvriers qui ont démissionné, rapporte l'agence Reuters en s'appuyant sur "une source proche du dossier". Au début du conflit social, Foxconn avait annoncé que les grèves mettaient en péril 30% de la production des iPhone de l'usine. Avec le durcissement des restrictions et la poursuite du conflit social, la véritable baisse pourrait être plus important. Tout cela pourrait aboutir à la une pénurie partielle de téléphones de marque Apple à Noël, en particulier des plus récents comme l'iPhone 14 Pro, qui sont produits à Zhengzhou.

Dans un contexte de légère augmentation des cas de Covid-19 en Chine, les autorités ont gelé la situation locale. Les six millions d'habitants de la ville de Zhengzhou sont confinés pour cinq jours, à partir du vendredi 25 novembre. Ils ont interdiction de quitter les huit districts de la ville, et l'AFP rapport que des barrages et des points de contrôle ont été installées dans les rues de la ville.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info