publié le 12/12/2020 à 12:22

Jamais un aussi gros gain n'avait été remporté en France : 200 millions d'euros. Vendredi 11 décembre, un ou une gagnant(e) de l'Euromillions a trouvé les cinq bons numéros.

Le précédent plus gros jackpot était monté à 170 millions d'euros. Mais avec 200 millions, il est possible de s'offrir plusieurs gros cadeaux : deux Airbus A320, 5.000 terrains de tennis, 12 voitures noires de Bugatti, le modèle le plus cher au monde. Cette somme représente aussi 13.677 années de SMIC net.

Elle correspond également à plus de 4.000 lingots d'or (49.100 euros le kilo) et plus de 313.000 lingots d'argent (638 euros le kilo). 200 millions d'euros, c'est aussi l'équivalent du PIB des Îles Marshall, un archipel de plus de 75.000 habitants.

Si l'on en croit les sites d'agences immobilières, vous pouvez également vous acheter plus de 150 châteaux en France (les prix oscillent en moyenne entre 800.000 et 2 millions d'euros). Enfin, avec 200 millions d'euros, on peut aussi faire creuser quelque 8.000 piscines (environ 25.000 euros).