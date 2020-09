publié le 05/09/2020 à 05:55

Au sommaire de l'émission

Comment réduire le montant de nos courses alimentaires ?

Invitée : Patricia Lechevallier, journaliste pour le magazine Capital qui diffusera son enquête le 6 septembre à 21 heures sur M6.



Les bougies parfumées sont-elles dangereuses pour la santé ?

Invitée : Souad Bouallala, ingénieur qualité de l'air intérieur à l'ADEME (Agence De la Transition Ecologique)

Quelles sont les alternatives maisons aux gâteaux secs industriels ?

Invitée : Solveig Darrigo-Dartinet, diététicienne et nutritionniste, auteur de '' Goûters sains et naturels '' chez Rustica éditions.

Goûters sains et naturels

