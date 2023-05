"Uber Files" : formation express, lobbying, deal avec Macron... 4 questions pour tout comprendre au dossier

L'ÉCO & YOU - Que sont les Uber Files ?

Ce jeudi 25 mai s’ouvre la dernière journée de commission d’enquête parlementaire sur les "Uber Files", cette grosse enquête menée par un consortium de journalistes de 42 pays différents. Elle montre la stratégie de l’entreprise américaine de VTC Uber pour s’implanter dans les grandes villes du monde entier et son lobbying pour faire évoluer les lois à son avantage. Tout part d’une fuite de données : 124.000 documents confidentiels, des mails, des copies de sms, des comptes rendus de réunions... Livrés par un ancien de l’entreprise au journal Britannique The Guardian.



1. La France concernée ?

La France et son actuel président de la République, à l’époque jeune ministre de l’Économie, est concernée. Emmanuel Macron est pointé du doigt dans l’enquête, accusé d’avoir passé un deal avec le patron d’Uber de l’époque pour favoriser le développement de la start up à Paris.

2. Pourquoi Uber avait-il besoin d'un coup de main ?

C’est vrai qu’aujourd’hui, l’entreprise fait partie du décor, mais c’était loin d’être le cas il y a 10 ans. Le tout début d'Uber, en 2011, est très confidentiel, jusqu’au lancement d’Uber Pop, 3 ans plus tard, une fonctionnalité qui permettait à n’importe quel conducteur avec le permis, de devenir chauffeur, juste comme ça en lançant l’application. Un gros carton, sauf que les taxis sont dans une colère noir, la situation devient très tendue et le gouvernement de François Hollande compte bien légiférer pour mettre un peu d’ordre.

3. Quel rôle a joué Emmanuel Macron ?

À l’époque Emmanuel Macron est ministre de l’Économie fraichement nommé, et ne cache pas que, contrairement au reste du gouvernement, lui est plutôt pour l’installation des VTC en France. Il y voit des créations massives d’emplois. Un contact se noue avec Uber, 17 échanges en 18 mois, des appels, des sms, des réunions qui ne sont pas inscrites à l’agenda du ministre. Et donc, selon les mots des dirigeants de Uber, dans ces documents qui ont fuité, un "deal" en préparation.

Pour résumer, Uber tourne définitivement la page sur ce système Uber Pop avec des particuliers qui s’improvisent taxi, et en échange, un décret va considérablement réduire le temps de formation pour devenir un vrai chauffeur de VTC pour la plate-forme Uber classique. Uber Pop s’arrête à l’été 2015 et 6 mois plus tard, la formation pour obtenir une licence VTC passe de 250h à une journée seulement. Rien de répréhensible, c’est du lobbying à la dure d’une entreprise avec en face un ministre réceptif.



4. À quoi sert la commission d’enquête ?

Cette commission d’enquête qui se déroule en ce moment, sert à vérifier l’existence d’un tel deal, ce que nient tous les concernés entendus depuis 4 mois, sauf Emmanuel Macron, pas auditionné au nom de la séparation des pouvoirs. En réalité c’est très politique ce qui se joue à l’Assemblée. Cela va déboucher en juillet sur un rapport qui relancera le débat sur le statut des chauffeurs VTC : salariés déguisés ou vrai auto entrepreneurs… Et sans doute d’une proposition de loi des Insoumis pour mieux encadrer le lobbying. Les pistes, c’est obliger un parlementaire à déclarer les amendements suggérés voire carrément écrits par des lobbys et forcer les ministres à déclarer toutes leurs réunions de travail dans leurs agendas.

