publié le 23/11/2020 à 23:14

Le groupe Total a décidé de lancer "un plan de départs volontaires", après avoir rencontré les organisations syndicales le 20 septembre dernier. Dans un communiqué diffusé le lundi 23 novembre, la direction précise que ces départs visent à mettre fin au gel des embauches et recruter "les compétences, notamment les jeunes" dont l’entreprise a besoin pour mettre en place sa stratégie de transformation "vers un groupe multi-énergies". Pour l’heure, le groupe n’a pas précisé combien de départs étaient concernés par ce plan.

Ce plan vise les salariés en fin de carrière et repose sur le principe du volontariat : il devra accompagner ces personnes jusqu’à à la retraite pour ne pas peser sur les finances publiques. Le géant pétrolier précise que des embauches sont prévues pour tous les départs des personnes employées sur les sites opérationnels et dans les entités techniques et R&D "de ce qui constituera la future entité One Tech".

La direction assure que les activités des sites concernés ne seront donc pas fragilisées par des suppressions de postes. Les départs des salariés qui travaillent dans les sièges (hors One Tech) ne seront pas compensés, "sauf cas particulier".

L’entreprise entend favoriser ainsi l’embauche des jeunes, compte tenu des répercussions de la crise liée à l’épidémie de coronavirus, précise-t-elle dans le document. Elle a par ailleurs indiqué que les négociations se poursuivront "jusqu’à la fin de l’année" pour que les salariés puissent "se positionner au premier trimestre 2021" pour des départs qui interviendront à l’été prochain.