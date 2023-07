Ticket de caisse : ce qu'il faut savoir sur la fin de l'impression systématique au 1er août

La fin de l'impression systématique du ticket de caisse, c'est pour bientôt. Après deux reports en raison de l'inflation, cette mesure symbolique va entrer en vigueur le 1er août prochain. La date de son entrée en vigueur a été confirmée lundi par le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, lors d'un point presse téléphonique. La fin de l'impression systématique du ticket de caisse, prise au nom de l'écologie, devait initialement s'appliquer en janvier, puis en avril.

"La ministre avait souhaité un report au moment où l'inflation des prix en grandes surfaces était au maximum. (Or) depuis plusieurs semaines, on observe un reflux de l'inflation", a expliqué le cabinet d'Olivia Grégoire. En avril, le gouvernement expliquait que "quand vous avez une inflation à 15% dans les rayons, le ticket de caisse est un repère pour beaucoup de Français". Les clients auront toutefois la possibilité de demander l'impression du ticket de caisse.

Des tickets toujours imprimés dans plusieurs cas

De fait, la facturette ne va pas disparaître. Les clients pourront toujours demander son impression, pour lever un doute sur un prix par exemple.

Dans certains cas, un ticket reste imprimé systématiquement :

- au restaurant ou à l'hôtel

- quand la garantie doit être rappelée sur le ticket (pour de l'électroménager ou de la téléphonie par exemple)

- pour les opérations annulées

- quand le ticket concerne une prestation de services (coiffeur, garagiste...) d'un montant supérieur à 25 euros.

Les commerçants devront tous mettre en place, près des caisses, "un affichage qui dira explicitement que c'est désormais au consommateur de demander le ticket de caisse". L'association Perifem, qui réunit les acteurs de la distribution autour de questions énergétiques ou environnementales, estimait que les Français sont "encore plus de la moitié à dire vouloir demander un ticket sous format papier".



12,5 milliards de tickets de caisse imprimés chaque année

Cette mesure découle de la loi "anti-gaspillage et économie circulaire", votée en 2020, et vise à réduire la production de déchets. Aujourd'hui, 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France. Certains sont très petits et ainsi difficiles "à collecter et à recycler". Ces tickets représentent 150.000 tonnes de papier, soit 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommés, selon Bercy. L'impact de la mesure n'est en revanche pas connu.

Pour les consommateurs qui souhaiteraient obtenir un ticket de caisse dématérialisé, la Cnil, commission garante des libertés face au numérique, a publié le 10 mars ses recommandations pour le respect de la vie privée. Des solutions existent pour obtenir un ticket de caisse sans communiquer de coordonnées personnelles, comme le QR Code.