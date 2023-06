Téléphones : pourquoi faut-il faire recycler nos anciens portables ?

Que faîtes-vous de vos vieux téléphones portables ? Les plus grands opérateurs télécoms se sont engagés à recycler, réparer ou réemployer les 5 milliards de smartphones inutilisés d'ici à 2030. On vous explique pourquoi il est important de vous débarrasser de vos téléphones et de les faire recycler.

Comme dans tout ce qui est électronique (ordinateurs, tablettes), il y a des métaux rares or, palladium, argent, cobalt dans chaque appareil. Certes c'est la taille de deux grains de sel, mais à l'échelle de la planète, selon les opérateurs on pourrait récupérer l’équivalent de 7 milliards d’euros de métaux, et par exemple, suffisamment de cobalt pour produire 10 millions de batteries de voitures électriques...

Certains matériaux comme le cuivre notamment vont manquer. Pour lutter contre le réchauffement du climat, et se débarrasser du charbon et du pétrole, on va vers une économie du tout électrique. L'électricité, c'est le cuivre qui la conduit. De l'électricité faite avec des panneaux solaires a besoin de 10 fois plus de cuivre qu'avec du charbon donc la demande va exploser au moment où les réserves mondiales s'épuisent.

D'ici 2028, le cuivre pas cher risque d'être terminé

il y aura toujours des ressources dans le sous-sol, mais il va être de plus en plus cher à extraire. Le plus gros producteur de cuivre c'est le Chili. Pour extraire le cuivre dans les mines, il faut énormément d'eau. En Amérique du Sud, on en est à dix ans de sècheresse, à Santiago, l'eau potable est rationnée et vient des glaciers dont la moitié a déjà fondu. La plus grande mine de cuivre, va donc devoir diviser sa consommation par deux en 2030 à la demande du gouvernement. Bref il y a débat sur les chiffres, mais en gros, en 2038, le cuivre pas cher risque d'être terminé. Même chose pour le nickel en 2050 et tous les métaux qui sont dans nos téléphones.

Tout est bon dans le portable et tout se recycle. Il y a du plastique, du verre et des métaux mais il y a beaucoup trop d'éléments collés, qui rendent le recyclage impossible. Donc les constructeurs vont devoir changer leur façon de les fabriquer il faudra pouvoir retirer les batteries facilement.

Les portables sont des mines d'or. Souvenez-vous aux Jeux Olympiques de Tokyo, toutes les médailles d'or, d'argent et de bronze ont été faites uniquement avec des métaux récupérés dans des vieux portables. Les opérateurs savent combien votre vieux Nokia est précieux. Vous le gardez en souvenir, ou au cas où le nouveau tomberait en panne mais ça ne sert à rien. Un portable qui ne fonctionne pas s'abime et en plus je vous mets au défi de vous souvenir de votre code donc rendez-le.



Comment recycler son ancien téléphone ?

Bien qu'il existe des boîtes vertes de l'organisme Ecosystem dans les grandes surfaces pour mettre tous vos petits objets électroniques (rasoir, cafetière, grille-pain), notez qu'il faut éviter de les mettre dedans car les gens les volent dans le but de les revendre. Ainsi, il vaut mieux les mettre dans les déchèteries. Là, c'est surveillé. Ou à l'organisme qui les recycle, Ecosystem. Il faudra imprimer une étiquette à coller sur une enveloppe pour envoyer le téléphone gratuitement.

Soit ils fonctionnent encore ou sont réparables et là, la filière travaille avec Emmaüs, les ateliers du bocage qui les réparent et revend. Cela concerne 15% des téléphones. Le reste est recyclé et vous comprenez maintenant pourquoi les opérateurs, les fabricants tiennent absolument à les récupérer. Puis c'est aussi une façon de réfléchir à nos usages. On change de téléphone en moyenne tous les 3 ans, et la durée de vie d'un appareil c'est dix ans. Faut-il changer aussi souvent ? Le problème, c'est le système d'exploitation qu'il faut mettre à jour en permanence et si on ne le fait pas, on ne peut plus utiliser certaines applications. Une loi européenne est en préparation pour obliger les fabricants à arrêter ça et nous permettre de conserver un téléphone beaucoup plus longtemps.