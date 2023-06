Qu’a-t-on le droit de faire avec un téléphone portable sur la route ?

Les chiffres font froid dans le dos. Près deux jeunes sur trois (65%) avouent utiliser leur téléphone quand ils roulent à vélo, en trottinette, en scooter ou en voiture. C'est ce qui ressort du baromètre des addictions de la Macif révélé ce mardi 13 juin 2023. Plus les jeunes sont accros à leur téléphone, plus elles l'utilisent en conduisant. Téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l'attention et multiplie par trois le risque d'accident, a rappelé le site de la sécurité routière.

Il est "interdit de conduire avec un téléphone à la main et de consulter ou manipuler son téléphone en conduisant", dispose l'article R 412-6-1 du Code de la route. Depuis le 1er juillet 2015, il est également interdit à tous les conducteurs de porter à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre du son (conversations téléphoniques, musique, radio), à l'exception des appareils électroniques de surdité.

Ces différentes infractions sont sanctionnées par une amende forfaitaire de 135 euros et d'un retrait de trois points du permis de conduire. Pour passer un appel depuis son habitacle, l'unique solution est le dispositif intégré au véhicule ou au casque pour les motards.



Les cyclistes, de leur côté, sont soumis aux mêmes règles que les autres conducteurs. Téléphoner à vélo est interdit et entraînera une amende de 135 euros sans perte de points.

Pour les utilisateurs de trottinette, il est interdit "de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre du son, ou d'utiliser le téléphone tenu en main", a précisé la gendarmerie à Ouest France. Depuis le 25 octobre 2019, le code de la route a encadré la réglementation des EPDM (engin de déplacement personnel motorisé). Les trottinettes font partie de cette nouvelle catégorie de véhicules et, à ce titre, l'usage du téléphone au guidon peut être sanctionné par une contravention de 135 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info