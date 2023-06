Taxis volants et avions supersoniques : ce qu’il faut retenir du salon du Bourget

Deux projets d’avions supersoniques ont été présentés à l’occasion du 54e salon international du Bourget qui s'est tenu du 19 au 25 juin dernier.

Il n'existe pas encore, mais sur la maquette son nez ressemble furieusement à celui du Concorde. Ce nouvel avion, qui devrait être en vol en 2027, ambitionne de traverser l'atlantique en 4 heures. "Comparé au Concorde, qui était une merveille technologique, notre avion est un peu plus lent, mais il peut aller un peu plus loin. Et on pense que c'est l'avenir du transport supersonique durable", a expliqué à RTL Ben Murphy le directeur du développement durable chez Boom, une entreprise américaine qui mise sur les vols supersoniques.

Et de poursuivre : "80 passagers pourront s'asseoir à bord avec des tarifs similaires à ceux de la classe affaire." Le constructeur est crédible aux yeux des compagnies aériennes puisque le carnet de commandes est déjà bien étoffé avant même le premier vol de test. "Dès maintenant, on a Japan Airlines, United Airlines et American Airlines avec un total de 130 appareils dans notre carnet de commandes", s'est-il réjoui.

Ce n'est pas tout. Un projet encore bien plus fou a interpellé sur le tarmac du salon du Bourget. Destinus veut bien révolutionner le vol transatlantique. "C’est un avion qui vous emmènera à New York en 90 minutes. À 30 km d’altitude, 6.000 km par heure. Vous entrerez dans l’avion, vous aurez une séance de cinéma et vous arriverez à destination", détaille fièrement Jean-Philippe Girault, directeur général de Destinus France. Pour y parvenir, l’entreprise compte doter son avion de moteurs à hydrogène.

Le constructeur compte faire un premier vol de test en 2028 et traverser l'atlantique au-delà de la vitesse du son dès 2034... même si les experts du secteur restent dubitatifs sur ces projets.

Taxi volant, la star du Bourget

Autre nouveauté sur le salon : les taxis volants. Ces étonnants véhicules, qui ont longtemps été cantonnés aux œuvres de science-fiction, sont en train de devenir réalité. Ce mix entre drone géant et hélicoptère promet de démocratiser le transport aérien pour les courtes distances.

Les trajets en taxi volants seront possibles dès l’été 2024, pour les Jeux olympiques, une promesse faite il y a quatre ans par Aéroports de Paris et la RATP. Volocopter, le constructeur allemand qui opérera dans un an, l’a confirmé à RTL.

Plusieurs lignes seront mises en place, dont une entre Versailles et Paris et l’autre entre l'aéroport Charles-de-Gaulle et Paris en moins de vingt minutes. L’un des arrêts se fera à Issy-Moulineaux, au sud de la capitale, où est basé un héliport. Ces appareils pourront aussi se poser dans Paris, quai d’Austerlitz, sur des barges installées sur la Seine.