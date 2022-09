Impôt sur le revenu : qui sont les Français concernés par le prélèvement du 26 septembre

Une mauvaise nouvelle attend certains contribuables lundi 26 septembre. En effet, en regardant leur avis d’imposition, certaines personnes qui ont encore un solde à verser ont pu constater qu’ils seraient à nouveau prélever à cette date.

Ce reste à verser concerne par exemple les contribuables imposables à qui la somme prélevée sur leurs revenus de 2021 ne permettait pas de couvrir entièrement le montant de l’impôt. Autre cas de figure, les personnes qui ont bénéficié d’un crédit d’impôt trop important ou d’une avance de réductions en janvier 2022 seront également prélevés.

Dans ces deux situations et si l’avis d’imposition a été reçu durant l'été 2022 les contribuables concernés seront prélevés sur le compte en banque renseigné à l’administration fiscale. Toutefois, le prélèvement varie selon la somme à verser. Ainsi, pour les montants inférieurs à 300 euros, l’intégralité de l’impôt sera prélevée le 26 septembre. Si le reste à verser est supérieur à 300 euros, le paiement aura lieu en 4 fois entre les dates du 26 septembre et du 27 décembre. Dans ce cas-là, une somme sera prélevée chaque mois : le 27 octobre, le 25 novembre et le 27 décembre.



