Impôts : pourquoi vous avez peut-être reçu un salaire moins élevé ce mois-ci

Depuis bientôt 4 ans, les fiches de paie des Français ont clairement changé. Le prélèvement à la source est entré en vigueur en 2019 et donc le montant de l’impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. "De plus, l'impôt s'adapte automatiquement au montant des revenus perçus", est-il rappelé sur le site de gouvernement. Une notion qui peut avoir impacté votre fiche de paie du mois de septembre. RTL vous explique pourquoi.

Au printemps dernier, des millions de contribuables ont déclaré leurs revenus de l’année précédente (2021) à l'administration fiscale. "Le calcul du taux de prélèvement s'appuie sur les données renseignées dans la déclaration : revenus, personnes à charge, charges déductibles, dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt, etc", précise le site du gouvernement. Or, le taux de prélèvement à la source subit lui une actualisation chaque année au mois de septembre.

C'est pour cette raison que le montant inscrit sur votre fiche de paie n'est peut-être pas le même que celui des mois précédents. En effet, si votre salaire a évolué entre 2020 et 2021, c'est au mois de septembre que le nouveau taux de prélèvement va s'appliquer. Pour faire simple, si vos revenus ont augmenté entre 2020 et 2021, votre taux de prélèvement à la source a, lui aussi, augmenté au 1er septembre et donc votre salaire net a baissé. À l’inverse, si vos revenus ont baissé, votre taux a baissé lui aussi et donc votre salaire net a été rehaussé en septembre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info