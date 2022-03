Supermarchés : les prix vont augmenter d’ici avril dans les rayons

C'était une nouvelle attendue, mais elle va quand même fortement déplaire aux Français. D'ici le mois d'avril, les prix devraient augmenter de 3 à 4% dans les rayons des supermarchés.

L'information révélée par Le Parisien fait état de négociations ardues entre industriels et distributeurs. Certains sont même allés jusqu'à réclamer des hausses de 10% ! "Nous arriverons à une augmentation négociée entre industriels et distributeurs aux alentours de 3 % cette année, contre 0 % en 2021", explique Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui précise bien que ces augmentations "seront sûrement répercutées par les distributeurs dans les rayons".

Selon un distributeur cité par Le Parisien, les pâtes, les huiles, les conserves de légumes ou le café devraient être les principaux produits touchés par cette hausse. Cet augmentation est le résultat de deux choses : l'inflation atteint des niveaux records pour l’énergie, les transports, le plastique, ou encore le carton. Mais aussi par l'introduction de la loi EGalim 2, qui oblige à répercuter l’appréciation des matières premières agricoles dans le prix final, en gros de protéger les revenus des agriculteurs.