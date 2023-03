Société Générale, BNP, CIC... 4 banques vont expérimenter des distributeurs de billets communs

Les distributeurs de billets (DAB) ne sont plus assez rentables pour les banques. C'est le constat dressé par le comparateur en ligne Panorabanques. "Un distributeur, ça coute cher à maintenir, que ce soit au niveau électronique et au niveau humain, puisqu'il faut aller les remplir", nous explique Adeline Moisiard, directrice marketing. En cause notamment, le changement d'habitudes des Français, qui privilégient davantage le paiement par carte.

"Les gens retirent de moins en moins de cash, ça s'est encore plus accéléré depuis le Covid, où les gens ont pris encore plus l'habitude de payer en sans contact surtout depuis qu'il est monté à 50 euros", dit-elle. Conséquence : le nombre de DAB diminue tous les ans, "on est passé de plus de 55.000 en 2015 à 47.000 en 2021", explique Adeline Moisiard sur la base des chiffres de la Banque de France.

Et pour ceux qui ont l'habitude de retirer du liquide en distributeur, il y a un autre paramètre à prendre en compte : le retrait déplacé. En effet, retirer du liquide dans un distributeur d'une autre banque que la sienne peut coûter cher. Les clients ont souvent un nombre de retraits déplacés gratuits par mois et au-delà, cela devient payant "parce que cela occasionne des frais à votre banque quand vous retirez dans un DAB d'une autre banque", nous dit la directrice marketing de Panorabanques.



Ce que l'on sait de ce nouveau réseau de DAB

Un test va alors être mis en place par 3 grands réseaux bancaires en France : BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Mutuel, détenteur aussi de CIC. "15.000 distributeurs" vont être mis en commun nous dit Panorabanques. "Si on est client chez BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel ou CIC, on pourra retirer dans n'importe lequel de ces distributeurs et ce sera considéré comme un retrait de sa propre banque et tous ces retraits sont gratuits", explique Adeline Moisiard.

Le but sera aussi de diminuer le nombre de distributeurs mais de les rendre accessibles à un plus grand nombre. De quoi "conserver des distributeurs dans des endroits un peu plus reculés de France", nous dit-on. Il n'y a pas encore de date précise quant au déploiement de ce test, qui devrait toutefois intervenir "dans l'année" et il faudra compter "2 ans" pour le déploiement complet de ce nouveau service intitulé "Cash Services".

"Si jamais ça fonctionne, il y aura potentiellement d'autres banques qui pourraient rejoindre ce test", selon la directrice marketing de Panorabanques.

