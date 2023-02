Pourquoi y a-t-il de plus en plus de faux billets de banque ?

Après une baisse significative en 2021, la saisie de fausses coupures de 20 et 50 euros repart à la hausse, selon les chiffres de la Banque Centrale Européenne (BCE) communiqués ce lundi 30 janvier. En tout, 376.000 faux billets ont été retirées de la circulation l'an dernier, contre 347.000 billets saisis en 2021 - un taux historiquement bas : soit une hausse de 8,4% en un an, souligne l'Agence France-Presse.

À quoi doit-on cette reprise ? L'institut monétaire explique que la reprise économique après la crise du Covid-19 serait liée à cette relance de la fausse monnaie due à : "la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie", précise la BCE. D'après ces mêmes données, les coupures de 20 et de 50 euros seraient les plus contrefaites et représentent plus de deux tiers des saisies, soit 63,6%.

Toutefois, la Banque Centrale Européenne ajoute que la production de fausse monnaie a été compliquée ces dernières années, grâce à des dispositifs de sécurité renforcés et l'arrêt de l'émission de coupures de 500 euros en 2018 - trop facilement contrefaites. Afin de repérer à l'œil nu de potentiels billets contrefaits, la BCE invite le grand public à "toucher, regarder, incliner" les billets, dans le but de déceler les indices les plus identifiables.

Pour les 20 ans de l'euro fiduciaire début 2022, l'institut a également présenté un projet de nouveaux dessins sur les billets, comprenant des monuments ou personnages célèbres ayant existé, mis en circulation d'ici 2024.

