SNCF : des billets à prix réduits pour partir en Europe

Pour la rentrée, la SNCF frappe fort. Après 100.000 billets affichés à 10 euros pour des trajets à l'intérieur du territoire, la compagnie ferroviaire propose cette fois-ci des prix réduits pour partir en Europe. Allemagne (DB-SNCF), Espagne (TGV INOUI) ou Suisse (TGV Lyria), il sera possible d'acheter une place "à partir de 39 euros", indique le site de la SNCF à l'occasion de son opération "les jours traincroyables".

Jusqu'au 17 septembre, rendez-vous en ligne ou directement sur l'application SNCF Connect pour se procurer des billets pour partir entre le 1er octobre et le 8 décembre inclus. De plus, il sera possible de rejoindre les villes espagnoles de Barcelone, Figueras et Gérone depuis Montpellier, Nîmes et Valence à partir de 29 euros. De quoi prolonger encore un peu les vacances ou prévoir un week-end à l'étranger.

"Cette offre est valable pour un aller simple en seconde classe, certains jours et dans certains trains, sur une sélection de destinations en Europe vers et depuis la France. Les billets sont non échangeables et non remboursables", précise l’entreprise, selon des propos rapportés par Le Parisien.

