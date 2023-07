Santé : pourquoi les pharmacies s'inquiètent-elles pour leur avenir ?

Les pharmaciens s’inquiètent pour leur avenir. Le gouvernement a annoncé fabriquer plus de médicaments en France pour éviter les pénuries, mais s’il n’y a plus de pharmaciens pour distribuer ces médicaments, on va aussi avoir un problème. La prochaine pénurie, c’est peut-être celle-là, une pénurie de pharmacies, ou de pharmaciens.

En surface, les chiffres que viennent de publier les professionnels ne sont pas particulièrement affolants. Il reste un peu plus de 20.000 pharmacies en France, un chiffre en légère baisse, mais c’est surtout le nombre de pharmaciens qui est en baisse constante depuis bientôt 10 ans et aujourd’hui, il n'y en a que 75.000.

Le point noir, c'est que la relève ne se bouscule pas au portillon. Les bancs des facs de pharmacie sont vides, où 30% des places en seconde année sont vacantes. Il manque un tiers d’étudiants en pharmacie dans notre pays, et pour devenir pharmacien, il faut entre 6 et 9 années d’étude. Les manques à venir peuvent donc être anticipés et pour inverser les choses, des années seront nécessaires.

Les étudiants savent que les pharmacies s’accumulent dans les grandes agglomérations et comme pour les autres professions médicales, ils n’ont pas forcément envie d’aller s’installer dans des zones plus rurales. De surcroît, les salaires ne sont pas toujours jugés très attractifs face à la charge de travail.

Comment lutter contre la pénurie des pharmaciens ?

L’ordre des pharmaciens a suggéré que ses métiers soient mieux mis en avant auprès des lycéens qui doivent s’orienter sur la plateforme Parcoursup. Mais ils voudraient amplifier les responsabilités des pharmacies, comme durant la crise sanitaire où les Français sont allés se faire dépister et même vacciner dans les pharmacies. Vaccinations, renouvellement des ordonnances, des actes qui normalement étaient réservés aux médecins.

La pharmacie ne va pas se transformer en relai colis ou en bureau de poste, mais elle voudrait continuer à se diversifier et c’est aussi un élément de réponse face aux déserts médicaux. Économiquement, le secteur se transforme : désormais un tiers des officines qui ne sont plus totalement indépendantes, puisqu'elles sont regroupées derrière des enseignes communes de géants du secteur comme Pharmabest, Giphar ou Aprium. Il s'agit d'espaces où le commercial, la parapharmacie et le médical sont mélangés. Pourtant, avec le vieillissement de la population, le secteur ne devrait pas avoir autant de mal à attirer du monde.