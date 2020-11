Confinement : vers la fin du modèle des grands magasins ?

publié le 12/11/2020 à 09:12

Le groupe Printemps vient d'annoncer la fermeture de quatre magasins, à Paris, le Havre, Strasbourg et Metz, ainsi que trois de la chaîne de distribution Citadium, qui appartient également au groupe. L'actionnaire qatari, qui possède les magasins du printemps, va supprimer quelque 450 emplois.

C'est évidemment la crise sanitaire et la fermeture des bâtiments commerciaux pendant le confinement qui a mis à mal l'entreprise, avec la disparition des touristes chinois et américains, là encore à cause du virus, alors que le principal magasin, celui du boulevard Haussmann, s'était repositionné justement sur les produits de luxe à destination des étrangers. Cette crise très grave s'ajoute à la baisse structurelle du chiffre d'affaires de l'habillement, qui a fait bien d'autres victimes récemment.

La période est rude pour les grands magasins. Covid, Gilets jaunes, attentats… Tout cela a pesé considérablement sur leur activité. Sans oublier les difficultés de circulation dans les villes, de plus en plus restrictives sur la voiture.

Les grands magasins en difficulté mais pas condamnés

La fermeture de la rue de Rivoli aux véhicules individuels a coûté cher au BHV, l'enseigne de bricolage et de décoration. À cause de la crise sanitaire, les Galeries Lafayette, beaucoup plus gros que le Printemps, vont voir leur chiffre d'affaires diminuer de moitié cette année. Les Galeries vont être en perte pour la première fois depuis trente ans ! La Samaritaine, sur le Pont-Neuf à Paris est elle fermée depuis 15 ans, et fait l'objet d'une ambitieuse rénovation pour se positionner elle aussi sur le luxe. Elle appartient, comme le Bon Marché, au groupe LVMH. Elle devait ouvrir en mai, tout a été décalé en février 2021, au mieux.

Cet enchaînement de mauvaises nouvelles ne signe pas pour autant la mort des grands magasins. D'abord les touristes reviendront, un jour ou l'autre. Ensuite, la complémentarité magasins physiques/e-commerce s'est développée sous la contrainte de l'épidémie, elle est là pour durer, et elle va transformer le modèle, probablement avec des mètres carrés en moins, mais pas sans la vitrine, l'assise qu'est le magasin physique, lieu d'exposition. Une assise architecturale et historique, le Bon Marché a été pour partie construit par Gustave Eiffel, les Galeries possèdent leur fameuse coupole de 1000 mètres carrés de vitrail, qui date de 1912.

Des enseignes historiques

À Paris, la plupart des grands magasins ont été créés dans la seconde moitié du 19e siècle, et en particulier sous le second empire de Napoléon III, une période faste au plan économique, qui a vu la naissance, en France, d'une génération formidable d'entrepreneurs dans le commerce, les Aristide Boucicaut, créateur du Bon Marché, Ernest Cognac et son épouse Marie-Louise Jay, pour la Samaritaine, Jules Jaluzot pour le Printemps, Théophile Bader et Alphonse Kahn pour les Galeries Lafayette.

En fait, ces magasins sont nés avec l'arrivée de la société de consommation, alors que le niveau de vie des grandes villes progressait. Aujourd'hui, seules les Galeries Lafayette sont toujours la propriété de la famille des fondateurs, c'est la quatrième et cinquième générations qui dirigent l'entreprise. La famille est également un actionnaire important du groupe Carrefour.