Crèche, hôtel de luxe et logements sociaux, La Samaritaine se dévoile

C'est un grand jour pour le commerce à Paris. La Samaritaine, le grand magasin du centre de Paris était fermé depuis 16 ans. Et à partir de ce 23 juin il rouvre ses portes. Désormais propriété du Groupe LVMH, l’ensemble des 70.000m2 accueille aussi un hôtel de luxe, des bureaux, une crèche et des logements sociaux.

L'entrée historique est l'entrée noble, art nouveau avec des motifs floraux vert, jaune, orangé. C'est splendide et le tout a été supervisé par Jean-François Lagneau, l'architecte en chef des monuments historiques : "On a une polychromie toutes les couleurs possibles et imaginables avec des nuances, mais il est vrai que ça avait choqué les Parisiens de l'entre-deux-guerres". Les couleurs ont enfin retrouvé toutes leurs superbes.

Dans les magasins, il y aura le choix entre les différentes marques du groupe LVMH. On est loin du bazar populaire du XXe siècle. Les 22.000 m2 sont désormais un nouveau temple du luxe au cœur de Paris. Joaillerie, maroquinerie, vêtements pour hommes et femmes, chaussures, etc, etc. 600 marques connues, et des marques très pointues : 50 signatures que l’on ne retrouvera qu’à La Samaritaine. Mais aussi le plus grand espace beauté d’Europe : 3.400m2. On ne trouvera pas tout Paris à La Samaritaine, mais beaucoup de choses quand même.

On trouve l'hôtel Le Cheval Banc avec 72 clés dont la plus petite chambre, 45 m2 vous reviendra à 1.150€ la nuit. Si vous préférez la suite de 1.000 m2 avec ces 7 chambres, son home cinéma ou sa piscine de 12 m2, je ne peux pas vous donner le prix, il est confidentiel. Toutes les chambres ont vue sur Seine pour une surface totale de 14.000 m2. 12.000 m2 pour des logements sociaux, sans oublier des bureaux.

Cela représente un peu moins de 3.000 emplois, 1.700 rien que pour le grand magasin. De la vente à la logistique, en passant par la restauration. 12 endroits pour prendre un café, une coupe de champagne, ou un plat tout en faisant son shopping. Quelques anciens salariés de l'ancien magasin ont été recrutés. 700 travaillaient à La Samaritaine au moment de sa fermeture en 2005. Tous ont été recontactées, 70 ont eu un entretien, mais seuls une petite dizaine ont été embauchés. Pour les vendeurs et les vendeuses, il fallait parler 3 langues.

Une longue réouverture

80.000 m2 de magasins. Le projet devait être mixte, il a fallu modifier le PLU, discuter avec la Mairie de Paris, les enquêtes publiques. Ensuite, les permis de construire, les contentieux, le Conseil d’État qui valide le projet, puis les travaux qui vont durer 5 ans. Le pari est risqué, faute de touristes étrangers, COVID oblige, ce sont d’abord les Parisiens qui vont redécouvrir la Samaritaine fermé depuis 16 ans. Une visite qui vaut le détour, même sans rien acheter. L’objectif de LVMH : accueillir 5 millions de personnes par an d’ici 2 ans.