Allocation de rentrée scolaire 2021 : comment en bénéficier ?

Ce mardi 3 août, le versement de l'allocation de rentrée scolaire a lieu à Mayotte ainsi que sur l'Île de La Réunion pour les familles bénéficiaires. Pour les autres départements de France métropolitaine ainsi que dans les Dom-Tom, il faudra patienter jusqu'au 17 août. Des dates qui sont similaires à l'année passée puisque les versements étaient intervenus le 4 août ainsi que le 18 août. Qui peut bénéficier de cette allocation de rentrée scolaire ?

Cette aide s'adresse aux familles les plus modestes ayant à charge un ou plusieurs enfants, qu'il soit écolier, collégien, lycéen, étudiant ou même apprenti. Par ailleurs, le ou les enfants doivent être âgés de 6 à 18 ans et être nés entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 (pour la rentrée 2021).

Autre condition essentielle pour bénéficier de cette allocation de rentrée scolaire, avoir un enfant inscrit dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé. Cependant, l'ARS n'est pas attribuée quand l'enfant est instruit au sein de sa famille.

Enfin, si l'enfant est confié par un juge à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, son allocation est conservée sur un compte bloqué. Elle sera ensuite versée à l'enfant, à sa demande, lorsqu'il sera majeur.

Un plafond à ne pas dépasser

Pour bénéficier de cette allocation, les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond, qui dépend également du nombre d'enfants à charge. Pour un enfant, il s'élève à 25.319 euros. Dès deux enfants, celui-ci est de 31.162 euros. Enfin pour trois enfants, ce plafond est de 37.005 euros. Pour chaque enfant à charge supplémentaire, il faudra rajouter 5.843 euros.



Le montant de l'ARS dépend de l'âge de l'enfant

Trois montants sont définis en fonction de l'âge de l'enfant. De 6 à 10 ans, la famille de l'enfant recevra 370,31 euros. Quand l'enfant est âgé de 11 à 14 ans, l'ARS est d'un montant de 390,74 euros. Enfin, 404,28 euros sont versés quand l'enfant a entre 15 et 18 ans.