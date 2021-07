Rencontres économiques d'Aix-en-Provence : débat sur l'avenir et le capitalisme

Les Rencontres Économiques 2021 ont lieu les 2, 3 et 4 juillet 2021, en direct d’Aix-en-Provence, sur le thème "Saisir l’avenir, ensemble".

Trois journées de débats interactifs, accessibles en ligne gratuitement et ouverts à tous !

Premier grand rendez-vous international de cette sortie de crise, les Rencontres Economiques d’Aix en Provence 2021 débattront des grands enjeux économiques, politiques et sociaux, qui dicteront notre monde dans les cinq prochaines années : Comment reconstruire nos sociétés dont la crise a accru les fractures ? Quel nouveau modèle pour le capitalisme ? Comment notre pays peut-il remonter la pente ? 350 intervenants du monde entier débattront ensemble autour de plus de 50 sessions pour préparer l’avenir.

Des chefs d’entreprise ( Alexandre Bompard – Carrefour- Guillaume Faury – Airbus- Jean Pierre Farandou –SNCF … ) des femmes et des hommes politiques (Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, Eric Piolle, Elizabeth Moreno, Agnès Pannier Runacher.. ) des personnalités internationales (Christine Lagarde présidente de la BCE, Peter Altmaier, ministre de l’Economie allemand ) interviendront lors de ces tables rondes.

3 éditorialistes de RTL animeront des débats :

Bénédicte Tassart samedi matin à 9H55 sur l’Europe dans la course technologique

> Le lien pour suivre le débat en cliquant ici.

Martial You samedi à 15H40 : comment définir une vraie stratégie énergétique ?

> Le lien pour suivre le débat en cliquant ici.

François Lenglet dimanche à 14H15 : « Réparer la société française, ensemble » avec notamment Esther Duflot, prix Nobel d’économie et spécialiste de la lutte contre la pauvreté. Et Elizabeth Moreno ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes.

> Le lien pour suivre le débat en cliquant ici.