Renault : l'Espace I, la voiture familiale lancée en 1984

ON VOUS EN REPARLE - L'Espace I, la voiture familiale lancée en 1984

Un monospace inspiré du van américain, un long véhicule pouvant contenir 7 passagers, un design qui rappelle les locomotives de TGV ... La Renault Espace se veut résolument innovante. Dans cette voiture, les sièges pivotent et s'enlèvent pour former un espace pique-nique, contenir un meuble ou encore une pile de valises. L'Espace s'adresse directement aux familles.

Conçue par Matra dans les usines de Romorantin dans le Loir-et-Cher, cette voiture roule vite sans trop consommer et peut rouler à 180 km/h. Et pourtant au départ, personne ne croyait à ce nouveau modèle !

Il faut dire que c’est d’abord un sacré échec commercial. L’Espace I ne se vend qu’à quelques dizaines d’exemplaires les premiers mois.

L’Espace I finit par conquérir le cœur des Français et même leur langage. Désormais, on dit "une Espace" en parlant d'une voiture à sept places. C’est une antonomase, un nom propre devenu un nom commun.

L’Espace s’est adaptée au fil des années : des phares plus puissants, un GPS, des sièges placés sur glissières, une ligne de plus en plus design … L’Espace I s’est vendue à 191.000 exemplaires. Au total, 1, 348 millions de Renault Espace toutes générations confondues ont été vendues.

