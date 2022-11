Lidl : rappel de riz Basmati en raison de la détection d’aflatoxines

Après le riz Basmati de la marque Franprix, c'est cette fois-ci celui de la marque Lidl qui est concerné par un rappel en raison des risques d'aflatoxines. Les paquets qui sont concernés par cette procédure sont ceux de 1kg, étiquetés Golden Sun et commercialisés entre le 22/01/2021 au 04/11/2022.

Plusieurs numéros de référence GTIN sont indiqués : 20073763, 20073763, 20073763 et la date de durabilité va jusqu’au 13 janvier 2023.

Cette information a été transmise par le site rappel.conso.gouv, qui a expliqué que ce rappel était dû à la détection d'aflatoxines sur certains lots européens. Ces toxines peuvent entraîner des symptômes comme la diarrhée, des vomissements et toucher le foie à forte dose. Il est indiqué de ne plus consommer le produit concerné et de le rapporter le plus rapidement possible au point de vente pour un remboursement.

