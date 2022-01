Que faut-il savoir avant d’adopter un animal de compagnie ?

On ne le dira jamais assez : adopter un animal de compagnie n’est pas anodin. Craquer sur une ”petite boule de poil toute mignonne” n’est pas suffisant ! Car vous aurez des devoirs envers votre futur compagnon. Et vous devrez vous montrez en mesure de prendre soin de lui tout au long de sa vie.

L’adoption demande donc réflexion. Trop nombreux sont encore les chiens et les chats négligés, voire abandonnés par leur maître. Avant d’accueillir un animal chez vous, il y a quelques précautions à prendre. Maître Blanche de Granvilliers vous dit justement lesquelles.



Auprès d'un refuge ou chez un particulier, les occasions ne manquent pas pour adopter un animal de compagnie. Même si vous adoptez auprès d'un particulier, sachez que certaines règles doivent être respectées. Les chiens et les chats doivent être au minimum âgés de plus de huit semaines. Celui qui vous donne le chat ou le chien doit aussi vous fournir un certificat vétérinaire de bonne santé apparente. Et puis, ce chat ou son chien doit obligatoirement être identifié par un vétérinaire.

