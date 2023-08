Prix du carburant : quels sont ceux qui ont le plus augmenté cet été et pourquoi ?

CARBURANTS - Quels sont ceux qui ont le plus augmenté cet été et pourquoi ?

C'est la mauvaise surprise des retours de vacances, si vous vous arrêtez à la pompe, vous allez le constater : votre plein coûte plus cher que début juillet.

Et c'est le gasoil qui a le plus augmenté, le carburant le plus utilisé : en première semaine de juillet vous payiez 1,67 euro le litre en moyenne, c'est désormais 1,83 euro. Soit 17 centimes de plus le litre de gasoil entre les départs et les retours des vacances d'été. Pour l'essence, ce n'est pas bien mieux : une augmentation de 13 centimes en moyenne pour le litre de sans-plomb 95. Alors, pourquoi une telle augmentation ?

Eh bien, les pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour réduire leur production. L'offre a donc baissé, mais la demande, elle, augmente et donc le prix du baril aussi. Et ça, ça se répercute sur nos porte-feuilles.

