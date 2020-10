Prime d'activité : qui peut en bénéficier et quels sont les montants ?

publié le 13/10/2020 à 06:01

C'est une aide qui change le quotidien de nombreux Français. Plus de cinq millions de personnes perçoivent actuellement la prime d'activité, un complément de revenu qui a vu le jour en 2016. Cette allocation est versée mensuellement par la Caisse d'allocations familiales (Caf) et depuis le 1er janvier 2020, son attribution a été élargie.

En effet, ce dispositif était initialement destiné à certains salariés ou travailleurs indépendants de plus de 18 ans mais désormais, les étudiants salariés et apprentis peuvent également en bénéficier s'ils perçoivent 78% du Smic, soit environ 950 euros nets par mois.

Alors que son montant est calculé en fonction de la composition et des ressources du foyer, le plafond de revenus des allocataires de la prime d'activité a été revu à la hausse en début d'année. Il est fixé, pour une personne seule avec enfant, à 1,5 SMIC, soit environ 1.790 euros nets par mois et 200 euros de plus que le précédent plafond. Une personne seule est, elle, éligible à la prime d'activité si elle gagne entre 285 et 1.806 euros nets par mois.

Le montant de la prime est recalculé chaque trimestre, en fonction des mises à jour de la situation des bénéficiaires. En moyenne, un allocataire de la prime d'activité reçoit au début de chaque mois, entre le 5 et le 8, 160 euros par la CAF. Cette dernière met à disposition un simulateur sur son site. Cependant, le montant indiqué ne correspond pas forcément au montant que vous percevrez une fois la demande effectuée.