publié le 18/08/2020 à 15:01

La rentrée coûte cher, particulièrement cette année. La Confédération syndicale des familles a ainsi fait ses comptes et a abouti à un total de plus de 6,2% d’augmentation.

Pour Charlotte Barre, chargée de mission éducation : "Le coronavirus et surtout la période de confinement bouleversent les achats de rentrée parce qu’il y a déjà des grandes dépenses qui ont été faites pendant le confinement, notamment sur l’équipement numérique qui représente beaucoup pour les familles."

L’une des raisons expliquant cette hausse globale du coût de la rentrée est la multiplication des produits demandés : "On constate que parfois, des produits sont demandés en double. Par exemple, sur une liste en école primaire, on peut voir qu’ils demandent 10 tubes de colle. Ce qui est vraiment conséquent."

Si l’augmentation est générale, certaines classes sont plus touchées que d’autres : le CP connaît notamment "une augmentation de 11,41% et la 6e, une augmentation de 12,83%. Au total, en CP c’est 177,28 euros et en 6e, 407,68 euros."

L’augmentation de 100 euros de l’allocation de rentrée attribuée par le gouvernement était donc "nécessaire même si ça ne compense pas toutes les dépenses tout au long de l’année et que ça ne compense pas du tout le prix de la rentrée scolaire pour certaines classes, notamment en enseignement professionnel."