Prime d'activité : quelles sont les modalités pour l'obtenir ?

publié le 14/04/2021 à 07:29

Mise en place en 2016, la prime d'activité est un complément de revenu versé chaque mois par la Caisse d'allocations familiales (Caf). Destinée à l'origine aux salariés et travailleurs indépendants de plus de 18 ans, la prime d'activité a connu en janvier 2020 une extension de ses bénéficiaires. En 2019, elle était perçue par plus de cinq millions de Français.

Le montant est calculé en fonction de la composition et des ressources du foyer. Pour une personne seule, celle-ci est éligible à la prime d'activité si elle gagne entre 285 et 1.806 euros nets par mois. Le plafond de revenus des allocataires de la prime d'activité a par ailleurs été revu à la hausse. Pour une personne seule avec enfant, il est à 1,5 SMIC, soit environ 1.790 euros nets par mois.

Depuis janvier 2020, en réponse au mouvement des "gilets jaunes", l'attribution de la prime d'activité a été élargie. Désormais, les étudiants salariés et apprentis peuvent en bénéficier s'ils perçoivent au moins 78% du SMIC (autour de 932 euros nets mensuels).

Vous pouvez faire la demande en ligne sur le site de la CAF. Il existe également un simulateur pour estimer votre droit. La prime d’activité est versée chaque mois et les bénéficiaires doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du trimestre précédent car le montant de la prime est recalculé chaque trimestre.