Prime d'activité : montants, éligibilité ... ce qu'il faut savoir

Pour certains actifs, la prime d'activité est un coup de pouce bienvenu en complément du salaire. Perçue par plusieurs millions de Français, cette aide vise, selon le site de la Caf, une personne qui a "une activité professionnelle (salariée ou indépendante)" ou qui est "indemnisée au titre du chômage partiel ou technique". Les étudiants salariés ou apprentis peuvent eux aussi en bénéficier, s'ils sont payés au-dessus de 78% d'un Smic.

Le montant de cette prime, versée tous les mois, varie selon les "ressources" et la "composition" d'un foyer. Pour qu'elle soit versée, elle doit, a minima, être de 15 euros. La Caf propose par ailleurs d'effectuer une simulation pour savoir si l'on est éligible et combien il est possible de percevoir.

La prime est recalculée tous les trimestres, selon l'évolution de la situation du bénéficiaire. En moyenne, la Caf verse 160 euros par mois par personne.