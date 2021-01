Prime à la naissance : comment en bénéficier et quel est son montant ?

publié le 02/01/2021 à 14:29

L'arrivée d'un enfant est sans aucun doute un moment de joie intense pour les parents. Papa(s) et/ou maman(s) sont aux anges, mais une fois l'ivresse de la venue au monde passée, il faut revenir à la réalité de ce qu'est un enfant, c'est-à-dire une source de dépenses bien légitimes. Pour faire face aux premières semaines de couches, lait, ou autres vêtements, l'allocation à la naissance est versée aux ménages qui y ont droit.

Son montant est fixé par la Caisse des allocations familiales à 947,32 euros. Elle ne varie pas selon les ressources, mais il y a un plafond de revenus pour en bénéficier. Si le foyer n'a qu'un seul enfant, le plafond est de 32.165 euros par an pour un couple avec un seul revenu d'activité. Si le parent est isolé ou si le couple à deux revenus, le plafond grimpe à 42.509 euros.

Tableau prime à la naissance 1 Crédit : Capture d'écran caf.fr

Le nombre d'enfant(s) né(s) ou à naître et les revenus sont donc les variables étudiées pour l'attribution (voir tableau), et sont déterminées au sixième mois de grossesse. La CAF précise que pour bénéficier de la prime, la "grossesse doit être déclarée dans les 14 premières semaines à votre Caf et à votre Caisse primaire d’Assurance maladie". Elle est versée une seule fois, après la naissance.