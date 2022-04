Pouvoir d'achat : coupons, promotions, réductions... Les règles d'or à connaître

Coupons, promotions, réductions, bons d’achat... Zoom, jeudi 28 avril, sur ces Françaises et ces Français qui se débrouillent en période flambée des prix. En cumulant tous ces avantages, il est possible de réduire son budget courses annuel de 65% selon l'enquête de Pierre Herbulot pour RTL. Comment est-ce possible ?

"Il y a quelques règles d'or à connaître, explique le journaliste. D'abord, on anticipe ses achats en consultant les catalogues de promotions : on prend une demi-heure chaque dimanche soir. Ensuite, on fait une liste, c'est très important, en ne notant que ce que l'on est sûr de consommer. Il faut aussi être opportuniste : on oublie notre magasin préféré, on va dans celui qui fait les meilleures promotions le jour où on a prévu de faire les courses".

Et pour les différentes enseignes, quel est l'intérêt de procéder à des remises ? "On fidélise, répond Martial You, chef du service économie de RTL, mais surtout on répond à la première attente des clients, le pouvoir d'achat, ce qui est la base du commerce. L'arbitrage se fait sur les prix, et ce sont les enseignes les moins chères, les plus agressives qui sont actuellement les plus dynamiques : Leader est leader des grandes surfaces avec 22,5% de parts de marché. Ensuite, on retrouve Lidl, Aldi".

"L'enjeu, c'est aussi le big data, souligne Martial You : la carte fidélise, mais elle permet aussi de tout connaître de vous, vos habitudes, votre structure familiale, pour pouvoir ensuite vous proposer les opérations commerciales directement".