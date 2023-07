POUVOIR D'ACHAT - Chauffage, alimentation, vacances... De plus en plus de Français se serrent la ceinture au quotidien

De plus en plus de Français se serrent la ceinture au quotidien. C'est ce que révèle l'Insee : le taux de privation matérielle et sociale touche 14% de la population de France métropolitaine, autrement dit le plus haut niveau en 10 ans. Début 2022, 9 millions de personnes se privaient dans notre pays selon l'Insee.





Il y a d'abord les dépenses énergétiques, 10% des ménages déclarent ne pas pouvoir chauffer suffisamment leur logement, c'était 2 fois moins il y a 5 ans. Ce sont les familles rurales, qui se chauffent au fioul, qui voient leur pouvoir d'achat le plus baisser et qui se privent de chauffage pour tenter de faire baisser la facture.

Autre indicateur, des familles renoncent à manger de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les 2 jours. Là aussi l'inflation est passée par là, ce qui contraint fortement le budget des ménages. Autre chiffre : 24% des ménages interrogés indiquent également qu'ils ne peuvent pas partir une semaine en vacances hors de leur domicile pendant l'année, c'est 2% de plus par rapport à 2020.

Et de manière générale, les familles nombreuses et monoparentales sont celles qui sont les plus exposées au risque de privation souligne l'Insee.

