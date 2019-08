publié le 19/08/2019 à 13:20

La gendarmerie nationale a indiqué, dimanche 18 août, sur son compte Twitter, que de faux billets de 5, 10, 20 et 50 euros, circulent en ce moment dans l'ensemble du pays. Ces petites coupures sont de grossières imitations, mais un œil distrait peut se laisser facilement avoir. Il s'agit en réalité de billets destinés au cinéma, des "accessoires" légaux et facilement trouvables sur internet.

Pour limiter le nombre d'arnaques, les gendarmes ont également publié la photo légendée d'un des faux billets perquisitionnés. On peut voir sur la coupure factice de 20 euros la mention "This is not legal. It is to be used for money props" ("C'est illégal. Doit être utilisé comme accessoire"). Le numéro de série figurant au dos est également erroné, il comporte moins de 12 chiffres et est identique sur la plupart des faux billets (MB66688880). En tout, il existe au moins 8 différences entre les vrais billets et leurs imitations.

Les commerçants doivent rester vigilants et si vous êtes vous-même victime d'une arnaque de ce type vous pouvez appeler le 17. Il existe des stylos chimiques pour détecter rapidement les faux billets. Utiliser de la fausse monnaie est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

#APartager Attention aux faux billets¿qui circulent actuellement sur le territoire national !

De 5, 10, 20 et 50€, ils sont semblables à ceux que l'on peut retirer à la banque¿.

Composez le 17 si vous êtes victime de cette escroquerie.

Pour distinguer le vrai du faux : ¿¿ pic.twitter.com/pofctjR3uS — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 18, 2019