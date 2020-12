Pourquoi le Smic va-t-il augmenter de 15 euros en 2021 ?

publié le 17/12/2020 à 12:51

Jean Castex l'affirmait dès le début du mois de décembre : il n'y aurait "vraisemblablement pas de coup de pouce" pour le Smic en 2021. Un groupe d'expert mandaté par le gouvernement sur cette question avait par ailleurs déconseillé une augmentation du salaire minimum, selon lui "préjudiciable à l’emploi des personnes les plus vulnérables" du fait de la charge pour l'employeur.

Une légère revalorisation prendra néanmoins effet au 1er janvier. La ministre du Travail a annoncé, ce mercredi 16 décembre sur LCI, que les salariés rémunérés au Smic verront leur salaire horaire brut passer de 10,15 à 10,25 euros, ce qui rapporte environ 15 euros supplémentaires par mois. Une hausse de 0,99%.

"Cela peut paraître peu", a reconnu Élisabeth Borne, tout en affirmant que, puisque l'inflation est faible cette année, il s'agit de "la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis les 10 dernières années".

Une revalorisation automatique

Un décret publié ce jeudi 17 décembre a confirmé ce nouveau Smic fixé à 1.554,58 euros brut par mois. S'il ne s'agit donc pas d'un coup de pouce, c'est en réalité, comme l'avait expliqué Jean Castex, la conséquence d'une revalorisation automatique.

Une revalorisation calculée à partir de l'évolution des prix pour les 20% de la population aux revenus les plus faibles, et les gains de pouvoir d'achat du salaire horaire de base des ouvriers et des employés. C'est ainsi que le Smic avait augmenté de 1,2% début 2020.