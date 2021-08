Pourquoi le prix du gaz ne cesse-t-il d'augmenter ?

Attention à votre consommation de gaz : les prix augmentent encore avec une hausse de 8,7% pour le tarif réglementé du gaz au 1er septembre. Une augmentation qui s'ajoute aux précédentes : pendant l'année on atteindrait plus de 50% d'augmentation sur un an, selon l'UFC Que Choisir. Ce phénomène touche toute l'Europe, ainsi que l'Asie, et cela est en partie due à une hausse des cours mondiaux.

Une hausse de 10% en juillet, + 5% en août et à nouveau une augmentation de près de 9% en septembre. Les tarifs réglementés du gaz s'emballent : il s'agit du cinquième mois consécutif d'augmentation. En cause, un déficit entre l'offre et la demande.

Cette dernière explose au niveau mondial, en particulier en Asie et en Europe avec la reprise économique. Résultat : les prix se tendent, d'autant que les stocks européens sont faibles à quatre mois de l'hiver. Il faut aller vite, et l'urgence tire rarement les prix vers le bas.

Enfin, pour couronner le tout, des problèmes de maintenance sur certains gazoducs ralentissent la production, en Russie notamment. Par conséquent, pour les 3 millions d'abonnés aux tarifs réglementés, l'impact sur le porte-monnaie devrait rester marginal puisque ce qui fait grimper la facture à la fin du mois, c'est surtout le chauffage. En revanche, si la spirale des prix ne s'inverse pas dans les prochains mois, l'hiver pourrait coûter très très cher.