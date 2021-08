Pourquoi la hausse de l'inflation n'est pas uniquement une mauvaise nouvelle

C'est un chiffre à retenir ce mardi 31 août. L’Insee a annoncé une accélération de l’inflation, avec une hausse des prix à la consommation de 1,9 % sur un an. Au mois de juillet, une hausse des prix de 1,2% avait été enregistrée mais lorsqu'on regarde sur l'ensemble de l'Europe, les étiquettes ont progressé de 3% ces dernières semaines.

La hausse des matières premières agricoles fait que les prix alimentaires et les produits agro-alimentaires augmentent. Par exemple, les fruits ont affiché des prix très chers cet été, comme rarement. En grande surface, les industriels commencent aussi à répercuter avec une augmentation du coût des transports et la hausse des emballages due au manque de carton et de bois pour les palettes. Le prix de l'essence est également en hausse.

Dans l'habillement, la fin des soldes en août a fait remonter mécaniquement les prix dans les magasins. Néanmoins, cette hausse de l'inflation n'est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque c'est le signe d'une économie qui repart et elle est synonyme de croissance. Les prix augmentent quand il y a plus de demande que d'offre et à ce moment là, les entreprises peuvent répercuter le coût de fabrication dans les prix et donc améliorer leur marge en augmentant notamment les salaires de leurs salariés.