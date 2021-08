Hausse des prix : pouvez-vous prétendre à une augmentation de salaire ?

Croissance en hausse, chômage en baisse : en cette rentrée, tous les indicateurs sont bons. Après un an et demi de crise, c'est peut-être le bon moment de faire-valoir ses compétences, de se rappeler au bon souvenir de nos DRH. Une augmentation, une prime, un avantage ? Qui ne tente rien n'a rien, d'autant que cette année les arguments financiers ne manquent pas.

Plus 15% du prix du carburant depuis le début de l'année, hausse record des factures de gaz cet été, bientôt du paquet de pâtes avec les pénuries de blés : le pouvoir d'achat des salariés baisse, leur moral aussi avec la crise sanitaire. Le vice-président de l'association nationale des DRH, Benoît Serre s'attend donc à les voir arriver dans son bureau.

"Il est évident qu'il y a une attente de reconnaissance de la part des salariés après 18 mois où eux aussi ont pris à titre individuel, leur part à l'effort en général. Ce n'est pas surprenant de leur part qu'ils aient une attente de la part de leur entreprise, d'être reconnu d'une manière ou d'une autre pour les efforts qu'ils ont faits", concède-t-il.

Augmentation, prime ou congés supplémentaires

Dans la course aux augmentations, avantage aux secteurs les plus en tension, hôtellerie-restauration, service à la personne, aux entreprises ou encore le BTP, explique Jean Eudes du Mesnil du Buisson, de la confédération des petites et moyennes entreprises (Cpme). "Effectivement les salariés qui sont dans des secteurs recherchés vont avoir tendance à bouger si leurs conditions ne s'améliorent pas donc le chef d'entreprise souhaite garder ses salariés, et pour ça il est prêt à les augmenter, à condition qu'il soit en capacité de le faire".

Dans le cas contraire, le patron peut toujours proposer une simple prime, moins lourde à supporter, ou encore davantage de télétravail, voire quelques jours de congés supplémentaires, selon les choix du salarié.