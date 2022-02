Pourquoi est-il interdit d’utiliser son téléphone en mettant de l’essence ?

Les prix des carburants continuent d'augmenter de jour en jour. Alors, pour éviter de voir les prix défiler à la pompe, certains usagers détournent le regard et peuvent être interpellés par un certain panneau, qui représente un téléphone barré. Mais pourquoi ne peut-on pas téléphoner quand on fait son plein ?

Il n'y a pas de raison logique. C'est juste une interdiction en prévention. Car, jusqu'à présent, dans le monde, aucun téléphone n'a provoqué d'incendie ou d'explosion dans une station. Il est même prouvé que les ondes n'ont pas d'effet sur le carburant.

Mais comme il suffit d'une étincelle pour mettre le feu aux vapeurs d'essence, c'est une précaution au cas où votre batterie de téléphone exploserait près d'une pompe. Cela reste une précaution, même s'il y a peu de risque que cela arrive.